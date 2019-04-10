Токио, 10 апреля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Корпорация Toyota Motor представила изображение своего первого минивэна Lexus LM, сообщает «Авторевю».

News.ngs.ru Lexus LM

Автомобиль будет выпускаться на заводе Toyota Auto Body в японском городе Инабе. Сейчас там идет выпуск линейки Alphard. Вполне вероятно, что новый минивэн станет одной из ее разновидностей.

Предполагается, что выпустят две модификации машины: LM 350 и LM 300h. Они будут оснащены ДВС V6 3,5 л на 301 л. с. и гибридной силовой установкой. В состав гибридного агрегата войдет 2,5-литровый мотор и два электродвигателя с мощностью в 197 л. с.

Японская корпорация планирует продавать новый минивэн в Китае и некоторых странах Азии. Премьера новинки состоится 16 апреля 2019 года на автосалоне в Шанхае, а с конвейера авто сойдет в 2020 году.

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