Москва, 10 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутата от КПРФ Ольгу Алимову и призвал ее бороться с желанием материться в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ё моё

«Уважаемые коллеги, сегодня, 10 апреля, день рождения у Алимовой Ольги Николаевны. Давайте ее поздравим. Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, то Вы материтесь в социальных сетях», — сказал Володин, открывая пленарное заседание.

Он призвал бороться с этим недостатком.

«Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что Вас все любят, Вы, наверное, терпите-терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у Вас открывается…» — говорит спикер Госдумы.

В зале предложили варианты.

«Чакры открываются, идет выход отрицательной энергии», — уточнил коллега Алимовой по фракции Николай Коломейцев.

Накануне Госдума приняла постановление о переносе начала заседаний с десяти утра на 12 часов дня, окончания — с 14 на 16 часов.

Позже Алимова, комментируя эти нововведения в Facebook, резко раскритиковала нововведение, используя нецензурную лексику.

«Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно Трудовому кодексу!» — указала также она.