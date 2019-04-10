Улан-Удэ, 10 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Кадастровая стоимость земельного участка в центре Улан-Удэ резко повысилась. Территория, на котором располагается недостроенное здание торгово-офисного центра, первоначально была оценена в 570 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по Республике Бурятия, после обращения комитета по управлению имуществом Улан-Удэ, стоимость земли была увеличена до 16,7 млн рублей, или более чем в 29 тысяч раз. Ожидается, что изменения позволят увеличить доходы городского бюджета.

Между тем большинство решений выносится в сторону снижения кадастровой стоимости, отмечают в управлении. За первый квартал 2019 года 76% решений вынесено в пользу заявителей, при этом кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем снижена на 71%, что в денежном выражении составило 1 млрд рублей.