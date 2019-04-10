Посёлок городского типа Пеледуй, Якутия, 10 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Получение писем и посылок стало проблемой для нескольких сёл Ленского района Якутии: недропользователи не пропускают машины «Почты России» по принадлежащим им дорогам. В итоге почтовая служба добирается в почти десять сёл редко и работает там недолго, а люди стоят в огромных очередях и не всегда успевают получить свои посылки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Газета «Ленский вестник» Отделение «Почты России» в посёлке Пеледуй, Якутия

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Жители посёлка Пеледуй жалуются, что проблема с доставкой почты носит постоянный характер и не решается годами, а посылки теряются систематически, пишет газета «Ленский вестник».

«У меня не пришли две посылки из Китая. И я уже потеряла их номера с августа месяца. Это первое. Второе — может, и не потеряла бы, но извещение нам никто не приносит», — рассказала изданию жительница посёлка Пеледуй Татьяна Новикова.

По её словам, посылки привозят, но их не удаётся получить: «С восьми часов молодежь стоит. Я не собираюсь стоять, мне уже 58 лет, невозможно стоять с восьми утра, чтоб забрать посылку. Люди стоят на улице, хорошо, у кого машины — ещё можно постоять. У моей коллеги по работе посылка лежала 1,5 месяца с трудовой книжкой — ну что это за безобразие. Вообще какой-то уровень — сидят девочки безграмотные за этим компьютером. Люди стоят ждут, а они друг друга учат, как работать. Мне проще позвонить друзьям в Ленск — они получат и мне отправят. А у нас очереди, я таких даже в больнице не видела».

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На работу почтового отделения в Пеледуе жалуется и его жительница Ирина Чудинова. Она не могла получить свою посылку в канун Нового года более трёх часов, занимая очередь за два часа до начала работы почтового отделения. По словам женщины, почта работала перед праздниками по два часа в день.

«Несвоевременная доставка газет и большая текучесть кадров, очень большая, вы даже не представляете, операторы меняются фактически через два месяца — точно можно сказать. У нас не принималась подписка из-за того, что у нас не работали компьютеры, программы нет. Ну где это видано — XXI век на дворе», — удивляется Ирина Чудинова. По её словам, обращения к руководству вышестоящих отделений «Почты России» к решению проблемы не привели.

В мирнинском Главпочтамте поселковым депутатам на запрос ответили, что текучка кадров в почтовом отделении не превышает средних показателей, а её причина — низкая зарплата работников.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктура «Почты России» требует серьёзного обновления и инвестиций, констатировал в марте 2019 года её гендиректор Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ближайшие два года объём инвестиций в логистику «Почты России» будет составлять около 34 млрд рублей», — обещал Николай Подгузов.

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