Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Церемония торжественной закладки самодвижущейся платформы «Северный полюс» (проект 00903) состоялась в среду, 10 апреля, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Уникальная в своем роде платформа будет иметь функции полярной станции и научно-исследовательского центра, она сможет дрейфовать в Арктике с экипажем и учеными на борту.

АО «Адмиралтейские верфи» Платформа Северный полюс (проект)

Контракт на создание ледостойкой платформы «Северный полюс» для Росгидромета был подписан в апреле 2018 года. Проектировщик судна — АО КБ «Вымпел». Работы по созданию платформы начались еще в декабре 2018 года. До этого в специальном ледовом бассейне были проведены испытания макета необычного судна.

Как предполагается, платформа сможет два года без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана. На борту будут созданы комфортные и безопасные условия работы и проживания членов экспедиции.

Яйцевидная форма корпуса платформы «Северный полюс» сводит к минимуму воздействие льда, а сам корпус будет изготовлен из высокопрочной стали.

Длина платформы — 83 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 10 390 тонн, мощность двигателей — 4200 кВт, скорость — не менее 10 узлов, экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека.

Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.