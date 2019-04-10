Волгоград, 10 апреля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. ЛДПР исключила из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Юрия Чекалина, причиной стало публичное заявление депутата о поддержке «Единой России». Решение 8 апреля принял высший совет партии, сообщила пресс-служба ЛДПР.

ЛДПР

«Поводом для исключения послужило выступление Чекалина на заседании облдумы, где депутат, избравшийся в свое время по спискам ЛДПР, заявил о том, что партия поддерживает «Единую Россию», — сообщили в региональном отделении ЛДПР.

В ЛДПР заявление депутата расценили как оскорбление и удар по имиджу и заявили о намерении подать иск к Чекалину «о защите чести и достоинства партии».

Инцидент, о котором идет речь, произошел на апрельском заседании Волгоградской облдумы. Юрий Чекалин, который возглавлял фракцию ЛДПР, в ходе дискуссии с представителем КПРФ заявил, что ЛДПР поддерживает стратегические инициативы «Единой России».

Сам Чекалин, комментируя ситуацию «Новости Волгограда», заявил, что предлог его исключения — надуманный.

«Замруководителя фракции «ЕР» высказался в том духе, что вот, оппозиция как всегда пиарится. Я сказал, что пиарятся одни коммунисты, а мы последовательно всегда поддерживаем стратегические направления — не законы, не идеи «Единой России», а стратегические направления», — отметил Чекалин, связав свое исключение из партии с происками конкурентов.

Отметим, что в сентябре этого года в Волгоградской области состоятся выборы губернатора, а также депутатов Волгоградской областной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта на волгоградский офис ЛДПР было совершено нападение. Тогда СМИ сообщали, что у одного из задержанных якобы было обнаружено удостоверение помощника депутата Волгоградской областной думы от ЛДПР Юрия Чекалина.