Москва, 10 апреля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. О российско-израильских отношениях периода длительного правления в Израиле партии «Ликуд» и ее лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, с юмором, но очень точно высказался Владимир Путин, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Биньямин Нетаньяху

Речь шла о том, что премьер-министр Нетаньяху приезжает в Россию, как правило, накануне праздников, видимо, желая получить подарок. Но в каждой шутке (а тем более в шутках мировых лидеров) есть доля правды, и, судя по тому, что в России национальных праздников намного больше, чем в Израиле, Биньямин Нетаньяху чаще всего приезжал в Россию накануне именно российских праздников.

«Но совсем недавно, перед выборами, Нетаньяху нанес визит в Россию, чтобы получить уже не от Владимира Путина, а от своих избирателей очень большой подарок — победу на выборах, и он его получил. Почти треть населения Израиля — выходцы из России и СССР, поэтому для значительной части населения Израиля хорошие отношения с Россией имеют очень большое значение», — считает эксперт.

Правда, сам пятый срок пребывания Нетаньяху у власти подарком не будет. Партия Нетаньяху, хотя и лидирует после обработки почти 98% бюллетеней, но с очень небольшим перевесом. Это значит, что партии «Ликуд», чтобы сформировать правительство и вновь переизбрать премьер-министром Нетаньяху, придется создавать коалицию.

В русскоязычных израильских и некоторых российских СМИ высказывается предположение, что партии «Ликуд» придется блокироваться с ультраправыми партиями для создания коалиции, а это в дальнейшем может определить не очень желательный для стабильных российско-израильских отношений политический вектор.

«Например, разворот в сторону США, хотя бы потому, что при президенте Дональде Трампе США признали суверенитет Израиля над спорной территорией, которой являются Голанские высоты, и признали Иерусалим официальной столицей Израиля (напомним, что, кроме самого Израиля и США, больше никто в мире Иерусалим официальной столицей Израиля не признает, столицей называют Тель-Авив)», — пояснила Мильчакова.

Россия до сих пор находила оптимальный дипломатический баланс, поддерживая добрые отношения и с Израилем, и с непризнанной Палестиной. Какими будут дальше отношения двух стран, если израильский вектор политики после прошедших выборов станет более проамериканским и националистическим, пока неясно. Однако есть надежда, что успешный опыт стабильных отношений двух стран, достигнутый в период правления Нетаньяху, все-таки позволит эти отношения поддерживать.

«Не факт также, что Нетаньяху доработает свой срок на посту премьер-министра полностью, и из-за выдвигавшихся против него ранее обвинений в коррупции, и из-за того, что среди простого народа, среднего класса Нетаньяху не слишком популярен, его считают ставленником богачей и олигархов. В общем, для долгосрочных прогнозов будущих отношений России и Израиля пока не настало время, следует понаблюдать за ситуацией», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным израильской ЦИК, партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле.

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