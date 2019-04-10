Вашингтон, 10 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Обсуждать с руководителями США политические прецеденты или параллели бессмысленно, безнаказанность приучила их к «прагматичности» и узости кругозора, но некоторый смысл самим рассмотреть сказанное Майком Помпео о Голанских высотах и Крыме все-таки есть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 апреля, комментируя высказывания госсекретаря США.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

Как сообщалось ранее, Помпео заявил, что ситуации с Голанскими высотами и Крымом, по его мнению, нельзя сравнивать: «Израиль оказался с Голанами после того как подвергся нападению», в то время как «Россия ни от кого не оборонялась».

«Американцам свойственны «прагматичность» и узость исторического кругозора. Их к этому приучила безнаказанность. В том числе и интеллектуальная безнаказанность: когда в полемике их аргументы оказываются битыми, они просто прекращают разговор и говорят, что всё равно «мы правы» и «будет по-нашему». Так что серьёзно обсуждать с ними политические прецеденты, явления, параллели — бессмысленно.

Тем не менее для себя имеет смысл пристальнее взглянуть на сказанное госсекретарём США.

Самое главное: сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией действительно нельзя. Крым воссоединился с Россией в результате демократического волеизъявления его жителей, а Голанские высоты были Израилем оккупированы; он присоединил их в результате военных действий, в нарушение многочисленных документов Совета Безопасности ООН.

Израиль был «вынужден» захватить Голанские высоты, чтобы «продолжать защищать себя» от Сирии, рассуждает госсекретарь. Если смотреть на ситуацию с Крымом под этим углом зрения, то по положению на 2014 год явно существовала угроза появления в Крыму американского флота и войск и Россия, соответственно, тоже вынуждена была думать о том, как дальше защищать себя от военной экспансии НАТО.

Кстати говоря, в 1939—1940 годах состояния войны между СССР и прибалтийскими государствами не было и, соответственно, размещение там советских войск не может квалифицироваться как оккупация. Вместе с тем угроза превращения их в плацдарм для нападения на СССР была налицо, это чувствовали в том числе и простые граждане этих государств, которые предпочли быть в сфере влияния СССР, нежели нацистской Германии. За что же тогда сегодня американцы и их прибалтийские сателлиты обвиняют правительство СССР?

Рассуждения Майка Помпео можно применить и к Польше: в сентябре 1939 года Советский Союз точно ничего чужого не захватывал, но возвращал себе те земли, которые Варшава отобрала у нашей страны и оккупировала в 1919—1920 годах. Более того, наша страна тогда именно что действовала под угрозой риска вторжения и исходя из необходимости защищать себя.

Вернёмся, однако, к главному, на мой взгляд, постулату госсекретаря США, который он сформулировал в ответ на вопрос, допускает ли администрация США в принципе захват во время военных действий территории страны, которую Вашингтон счел агрессором. «Это лишь вопрос практичной политики», — ответил Помпео.

К сожалению, это так, миру вновь, как накануне Второй мировой войны, навязывается «практичная политика», основанная на идеологических предпочтениях; международное право отбрасывается за ненадобностью. И всё более реальной становится угроза того, что для возвращения на принципиальную основу ведения международных дел понадобится новый мировой катаклизм», — отметил Михаил Демурин.