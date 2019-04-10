Москва, 10 апреля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России за рубеж нецелесообразен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 апреля заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на заседании в Совете Федерации.

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«Многих волнует вопрос вывоза из страны необработанной древесины, и есть даже предложения о введении полного запрета на её продажу за рубеж. На сегодняшний день в этом нет необходимости, поскольку с каждым годом доля экспорта круглого леса снижается», — заявил Мантуров.

Если в 2008 году она составляла 22% от общего объёма заготовки, то сейчас достигла исторического минимума: 7,8%. Причём за этот период объём заготовки вырос примерно на 10%, до 239 млн куб. м.

Тем не менее проблема пока сохраняется, в частности на Дальнем Востоке, признал министр. Это происходит, несмотря на то, что за последние четыре года были оказаны системные меры поддержки созданию производств по глубокой переработке древесины, а в качестве дополнительной стимулирующей меры в 2017 году введена квота на экспорт кругляка в размере 4 млн кубометров.

«С 2021 года она будет снижена в два раза. Параллельно на квотируемый объём будет увеличена экспортная пошлина с 6,5% до 13%, а в дальнейшем, с 2024 года, мы намерены полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину, по сути, до запретительных 80%, как это сделано по всей России. Более радикальные меры, такие как полный запрет, пойдут вразрез с нашими обязательствами. Когда мы вступали в ВТО, мы брали на себя эти обязательства, (и их нарушение) может привести к ответным мерам», — указал Мантуров.