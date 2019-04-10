Москва, 10 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бывшего генерального директора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова, гендиректора компании из структур «Ростеха» — АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» — Альберта Бакова. Кредиторы, ранее требовавшие признать Бакова банкротом как физлицо, отказались от своих претензий, а перед этим право требования задолженности перешло к правопреемникам, в том числе ООО «Холдинг ТрансКомпонент», чьим основным владельцем является кипрская компания Tadorix Consultants Limited, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sam Yurface Банкротсво

Напомним, Альберт Баков был генеральным директором машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», включавшего в свой состав несколько десятков заводов и юрлиц, в том числе и из сферы оборонной промышленности. География заводов группы была обширной: они работали в Чувашии, Карелии, Мордовии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской, Курганской, Волгоградской областях.

Проблемы у группы начались из-за многомиллиардного кредита, полученного восемь лет назад. Истребовать долги с компаний, входящих в концерн, в том числе и через подачу банкротных исков, начали в 2017 году. Тогда госкорпорация «Внешэкономбанк» приобрела от консорциума банков право требования задолженности, и начала активную судебную работу по возврату.

В апреле 2018 года другая госкорпорация — «Ростех» — приняла решение также выкупить право истребования задолженности теперь уже у ВЭБ, чтобы получить контроль над оборонным «пулом» концерна, а гражданскую часть передать частному инвестору — ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (ООО «Холдинг ТрансКомпонент»). Собственником последнего на тот момент являлась кипрская компания Tadorix Consultants Limited, но с 15 февраля 2019 года в состав владельцев с небольшой долей входит и гендиректор ООО Сергей Кондратьев.

В сентябре 2018 года Ростех учредил ООО «КТЗ», которое выступило во многих исках, где ответчиками были компании концерна, процессуальным правопреемником основного кредитора — ВЭБ. В декабре 2018 года у ООО «КТЗ» сменился собственник, оно перешло под контроль тверского ООО «Литейное производство», чьим собственником являются компании, аффилированные и с Ростехом, и с компанией «Холдинг Транспортные компоненты».

Банкротство Альберта Бакова, который на сегодня является гендиректором АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», входящего в пул Ростеха, инициировал «Бинбанк», предъявив претензии на 78 млн рублей. В сентябре 2018 года Бакова признали банкротом, миновав стадию реструктуризации долгов, перейдя сразу к реализации имущества. В конце декабря должник смог не только обжаловать вердикт первой инстанции, по его жалобе было принято новое решение — введена процедура реструктуризации задолженности. В феврале 2019 года суд продолжил рассмотрение дела. Перед этим требования банка в порядке процессуального правопреемства перешли к ООО «Литейное производство».

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Завершилось дело неожиданно — большая часть долгов была в итоге передана по цепочке ООО «Холдинг ТрансКомпонент», а тот в свою очередь от включённых в реестр кредиторов требований отказался. Аналогично поступил и второй преемник — ПАО Банк «ФК Открытие». Производство по делу в итоге было прекращено.

«Принять отказ ПАО Банк «ФК Открытие» от требований о включении в реестр требований кредиторов Бакова А. В. в размере 179 149 200 рублей — основного долга, 81 979 рублей 16 копеек — неустойки и 60 000 рублей — расходов по уплате государственной пошлины. Принять отказ ООО «Холдинг ТрансКомпонент» от требований о включении в реестр требований кредиторов Бакова А. В. в размере 6 036 000 руб. — неустойки. Принять отказ ООО «Холдинг ТрансКомпонент» от включенных в реестр требований кредиторов Бакова А. В. требований в размере 18 964 000 рублей», — отмечалось в определении суда.