Чита, 10 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Ранняя весна, сильный ветер и «летнее» тепло неизбежно приведут к ухудшению пожароопасной обстановки. Это обстоятельство вынуждает правительство Забайкальского края «работать в режиме ошпаренной кошки». По данным zab.ru, такое определение сложившейся ситуации на заседании краевой комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

По словам чиновника, на данный момент наибольшие опасения по пожароопасности вызывают Петровск-Забайкальский и Хилокский районы, в то время как укомплектованность «Забайкаллесхоза» пожарными составляет пока что около 80%.

Между тем, по данным синоптиков, до конца апреля в регионе ожидается ветреная погода с резкими перепадами температур, что будет способствовать возникновению пожаров.

«По западным и южным районам до конца весны ожидаем поднятие класса пожарной опасности до 4-го уровня. В мае будут высокие температуры, до 30 градусов тепла», — предупредил заместитель начальника Забайкальского управления гидрометеорологии Иван Коренев.

По информации «Вести-Чита», неуправляемая стихия уже добралась до Агинского района. Вечером 9 апреля один из самых крупных степных пожаров с начала сезона этого года разгорелся на территории в несколько сот гектаров.

Напомним, с начала пожароопасного сезона в Забайкальском крае произошло более 40 лесных пожаров на площади 633 гектара. О нехватке сил и средств для пожаротушения неоднократно говорили надзорные органы, а также — врио губернатора региона Александр Осипов.

«Не готовы мы к пожарам или наводнению. Все слабое, техники не хватает, слаженности между работниками нет. Будем наводить порядок», — отмечал глава региона в ходе недавней пресс-конференции.

Пожароопасный сезон открыт на землях лесного фонда Петровск-Забайкальского и Шилкинского ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края».