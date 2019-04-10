Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Более двух десятков детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Работа дошкольного учреждения временно приостановлена, девять детей госпитализированы.

Детский сад №53. Санкт-Петербург

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в результате вспышки инфекции в детском саду на Ленской улице пострадал 21 ребенок.

«Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов, энтероколитов», — пояснили в ведомстве.

Специалистами Роспотребнадзора в детсаду выявлены нарушения при организации питания детей. Проводится дезинфекция помещений и оборудования, медицинское освидетельствование контактных детей и персонала, взяты пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов на микробиологические показатели. Санитарное расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года несколько учащихся школы в Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализированы после отравления неизвестным веществом. Как выяснилось, ученики девятого класса приняли антидепрессанты, которые принес один из школьников.

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В декабре 2018 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове. У детей в ноябре того же года была выявлена кишечная инфекция, в том числе сальмонеллез.