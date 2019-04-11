Москва, 11 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дату установили в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. ИА REGNUM составило подборку фильмов, сюжет которых разворачивается в концентрационных лагерях.

Цитата из к/ф «Мальчик в полосатой пижаме». реж. Марк Херман. 2008. Великобритания, США По разные стороны

Мальчик в полосатой пижаме (Великобритания, 2008)

Бруно с семьей переезжает в новый дом. Отец мальчика получил повышение — теперь он комендант концентрационного лагеря. Это радует всех, кроме Бруно. Единственное, что заботит ребенка, — ему не с кем играть в новом месте. Ослушавшись родителей, мальчик уходит далеко от дома и обнаруживает какую-то ферму за колючей проволокой. Бруно не понимает, почему её работники одеты в пижамы. Знакомство и завязавшаяся дружба с ровесником-евреем Шмулем всё еще не проясняет для мальчика картины и оборачивается трагедией.

Список Шиндлера (США, 1993)

Фильм рассказывает реальную историю члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта Оскара Шиндлера, которому во время массовых репрессий удалось спасти сотни жизней в тайне от главенствующего режима. В 1939 году Шиндлер впервые приехал в Польшу, где ему удалось построить завод и нанять рабочими исключительно евреев. На протяжении всей войны он спасал людей, в том числе остановив отправку двух вагонов с детьми и женщинами в Освенцим. После того как Шиндлер уговорил высокопоставленного офицера СС не сжигать своих рабочих, ему позволили составить список тех, кто останется в живых.

Жена смотрителя зоопарка (США, 2017)

В основу сюжета вновь легла реальная история. В 1930-х годах Ян Жабинский был директором Варшавского зоопарка и со своей женой Антониной жил на его территории. После вторжения нацистской Германии в Польшу зоопарк закрыли, а многие животные погибли при бомбардировке города. Ян становится участником польского подполья — он вывозит сотни евреев из концлагеря и прячет их на территории зоопарка. Супруги стараются помочь подполью, однако их секрет раскрывают нацисты.

Собибор (Россия, 2018)

Режиссерский дебют Константина Хабенского также рассказывает о реальных событиях — восстании в лагере смерти «Собибор» на юго-востоке Польши. Осенью 1943 года сюда доставляют группу советских военнопленных-евреев, среди которых оказывается лейтенант Александр Печерский. В первые же дни он присоединяется к местной подпольной группе, которая готовит массовый побег. Военный опыт Печерского позволяет ему возглавить лагерное подполье и всего за несколько недель спланировать восстание, в результате которого из лагеря смогут сбежать несколько сотен узников.

Матч (Россия, 2012)

Сценарий фильм Андрея Малюкова, как и предыдущие картины, основан на реальных событиях. Летом 1942 года в Киеве состоялся знаменитый «матч смерти» между советскими и немецкими футболистами, после которого многие киевляне оказались в концентрационных лагерях или были расстреляны. Они должны проиграть матч в знак повиновения немцам, но у вратаря «Динамо» Николая Раневича совсем другие планы — он твердо решил победить во что бы ни стало.

Первый концентрационный лагерь в нацистской Германии начал действовать 22 марта 1933 года в Дахау. В последующие годы фашисты создали целую сеть лагерей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших концентрационных лагерей был Бухенвальд, который начал функционировать близ немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд. Только в Бухенвальде погибли более 56 тыс. человек 18 национальностей, в том числе 19 тыс. советских военнопленных. 11 апреля 1945 года узники концлагеря подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.