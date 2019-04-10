Москва, 10 апреля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Закон о введении повышающего коэффициента на иностранные сигареты, ввозимые в РФ, а также на некоторые кальянные смеси, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Цена на сигареты

Речь идёт об уравнивании условий работы для импортеров и российских производителей табака. Так, с 1 января акцизы на табак ежегодно индексируются на уровень инфляции. Однако, как отмечали авторы инициативы, многие производители стараются выпустить как можно больше продукции в период с 1 сентября по 31 декабря, что фактически позволяет им потом первые полгода торговать по старым акцизам.

При этом с 2016 года для российских производителей уже действует ограничение: если в период с сентября по декабрь объем продукции увеличивается, то акцизы рассчитываются по повышенном коэффициенту. Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.

Кроме того, закон также прописывает новые правила сбора акцизов для кальянных смесей. Так, если в нем будет содержаться более 20% табака, то налоговая база на смесь будет определяться в зависимости от этого показателя.

Как отмечали ранее депутаты профильного комета Госдумы по бюджету и налогам, новые нормы позволят привлечь в бюджетную систему РФ порядка 5−7 млрд рублей дополнительных доходов.