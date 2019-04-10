Пятигорск, Ставропольский край, 10 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении руководителя строительной компании возбуждено в Ставропольском крае, об этом 10 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

Виктор Дени. Капитал. 1919

По данным полиции, 38 дольщиков перечислили застройщику более 100 млн рублей по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Пятигорске. Однако, считают в ГУ МВД, застройщик возводить дом не планировал, а деньги присвоил.

Полицейские провели обыски в офисах предприятия, изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фирмы и другие вещественные доказательства. В общей сложности по факту мошенничества и привлечения денежных средств граждан возбуждено десять уголовных дел, они объединены в одно производство.

Отметим, что в начале апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в эфире «Радио Россия» заявил, что за шесть лет число обманутых дольщиков в регионе снизилось в десять раз — на данный момент в регионе числится 800 обманутых участников долевого строительства.