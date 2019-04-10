Краснодар, 10 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники полиции обнаружили и изъяли порядка 13,5 тонн замороженной и готовой к сбыту рыбы, в том числе видов, которые занесены в Красную книгу, сообщает 10 апреля пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

Отмечается, что при осмотре территорий домовладений 19 жителей нескольких районов края полицейские обнаружили около 13,5 тонн рыбы, свыше 35 тыс. штук вяленой рыбы породы осетр, тарань, судак и других, а также 10 лодок с двигателями, средствами навигации и приборами ночного видения.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), ч 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Один из подозреваемых является ответственным за охрану водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае был пресечён факт незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ. Обвинение в совершении экологического преступления предъявлено двум жителям Краснодарского края.

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