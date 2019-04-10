В Краснодарском крае изъяли более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
Краснодар, 10 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники полиции обнаружили и изъяли порядка 13,5 тонн замороженной и готовой к сбыту рыбы, в том числе видов, которые занесены в Красную книгу, сообщает 10 апреля пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.
Отмечается, что при осмотре территорий домовладений 19 жителей нескольких районов края полицейские обнаружили около 13,5 тонн рыбы, свыше 35 тыс. штук вяленой рыбы породы осетр, тарань, судак и других, а также 10 лодок с двигателями, средствами навигации и приборами ночного видения.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), ч 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Один из подозреваемых является ответственным за охрану водных биоресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае был пресечён факт незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ. Обвинение в совершении экологического преступления предъявлено двум жителям Краснодарского края.
Читайте также: У жителей Кубани изъяли свыше тонны чёрной икры с Дальнего Востока: видео