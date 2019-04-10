Челябинск, 10 апреля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Челябинске на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» отмечено снижение цен на бензин. Розничная цена марки АИ-92 подешевела на 30 копеек, а АИ-95 — на 70 копеек, сообщили журналистам в областном управлении ФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

При этом на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» цены стали выше, соответственно, на 20 и 25 копеек.

на сегодняшний день самый дешёвый бензин АИ-92 можно купить на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Регион» (по 38,90 за литр). Бензин АИ-95 дешевле всего продаёт ООО «Регион» (по 42,10 рубля).