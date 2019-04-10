Москва, 10 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Больнее всего повышение НДС ударило в РФ по высокотехнологичным отраслям, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанов, пообещавшего, что положительный эффект от повышения НДС с 18% до 20% будет иметь место ближе ко второй половине 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Цены выросли, и мы все платим. Это всё приходит к нам, к потребителям, — сказал экономист. — Больнее, чем по нам, НДС бьёт по высокотехнологическим отраслям. Им нанесён ущерб. Ради чего? Ради того, чтобы повысить инфляцию. Повысить инфляцию — значит приблизить Майдан. Нужно понимать реальную мотивацию всех этих прекрасных людей с рукопожатными лицами. Прекрасных общечеловеков. Их мотивация — это организация Майдана. Создание условий, невыносимых для существования. Задача — довести страну до революции. До катастрофы. До Майдана. Вот вам, пожалуйста: товарищ Силуанов старается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, от повышения налогов в условиях плохой экономической конъюнктуры никаких позитивных последствий для экономики РФ не будет.

«Бывают позитивные последствия для бюджета, но мы же видим, что этот бюджет не использует деньги налогоплательщиков на благо страны. В нём накоплено 10,3 трлн рублей резервов (на 1 марта), но эти деньги не используются на нужды России. Точно так же рост сборов от НДС не идёт на нужды страны», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM.