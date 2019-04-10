Москва, 10 апреля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о крабовых аукционах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Далее закон поступит на рассмотрение в Совфед.

ID 12019 Краб

Крабовые квоты распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в долевом соотношении по результатам проведения аукциона в размере до 50% общего допустимого улова крабов.

Пользоваться инвестиционной квотой может только юридическое лицо или ИП, зарегистрированное в прибрежном субъекте РФ, в котором выделена инвестиционная квота на краба.

По результатам проведения аукционов доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет. Победитель торгов обязан реализовать инвестиционный проект в срок не более пяти лет с даты заключения договора.

Действие разрешения на вылов краба может быть приостановлено Росрыболовством, если есть основания для досрочного расторжения договора о предоставлении доли квоты вылова крабов в инвестиционных целях, до вступления в законную силу соответствующих судебных решений.

Устанавливается электронная форма аукциона по продаже права на заключение договора по квоте на вылов краба. В качестве организатора выступает федеральный орган в области рыболовства или привлеченная специализированная организация.

В рамках квотирования добычи краба Росрыболовство намерено сформировать около 36 лотов, в среднем цена лота будет в районе 300—400 млн рублей за один лот, отметил ранее глава ведомства Илья Шестаков.

Принято постановление о парламентском контроле реализации норм.