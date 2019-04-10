Ярославль, 10 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. 12 апреля в Ярославском художественном музее открывается выставка «Начало», на которой можно увидеть картины, ставшие основой музейной коллекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее. В этом году Ярославский художественный музей отметит свое столетие.

Yarregion.ru Ярославский художественный музей

«Официальной датой рождения музея принято считать 5 декабря 1919 года — отсчет ведется с появления собственного здания и коллектива музея. Но выставочная деятельность музея началась гораздо раньше», — говорит директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина.

Инициировало создание своего городского музея искусств Ярославское художественное общество, основанное в 1909 году. Участники общества устраивали выставки, издавали книги и убеждали местных чиновников в необходимости открыть в городе галерею. А пока ее не было, площадками для показа частных собраний и работ современных художников чаще всего становились учебные заведения Ярославля. Выставки открывались раз в год и длились недолго. С этих экспозиций начался отбор произведений для будущего музея. В 1914 году пятнадцать картин из своих фондов ярославцам передала Академия художеств.

«К 1918 году было собрано порядка 50 работ художников. Сегодня, когда в нашей коллекции насчитывается более 80 тысяч произведений, — в постоянной экспозиции представлены лишь несколько картин, с которых начиналась история музея. Увидеть остальные можно на новой выставке «Начало». Здесь же зрителям откроется немало любопытных фактов из жизни Ярославского художественного музея до его официального рождения», — сказала Алла Хатюхина.

На выставке «Начало» будут представлены работы Виктора Васнецова, Ивана Айвазовского, Василия Поленова и других.