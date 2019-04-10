Москва, 10 апреля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. По нарушениям в сфере жилищного строительства прокуроры будут добиваться ответственности не только для застройщиков, но и недобросовестных чиновников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 апреля заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на заседании в Совете Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Допускаемые строительными организациями нарушения не всегда своевременно пресекаются в результате ненадлежащего контроля со стороны уполномоченных органов. Поэтому прокурорам мной дано поручение добиваться ответственности за нарушения не только застройщиков, но и недобросовестных чиновников», — заявил Чайка.

По его словам, за последнее время вскрывались многочисленные факты хищения застройщиками средств граждан, привлечения населения к догосударственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в отсутствие проектно-разрешительной документации, а иногда даже при наличии запретов на регистрационные действия и судебных актов о приостановлении деятельности.