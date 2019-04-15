Бостон, США, 15 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Улучшения памяти у пожилых людей, хотя и временного, добились американские ученые, сообщает AMNA.

Гаэтано Беллеи. Шутник

Результат достигнут с помощью мозговой стимуляции, которая привела к синхронизации ритмов различных мозговых сетей. Ученые выразили надежду, что их находки помогут будущему созданию новых, эффективных и немедикаментозных способов для решения проблемы ослабления памяти в зрелом возрасте.

Учитывая, что когнитивные расстройства в мире учащаются, исследователи стремятся найти способы остановить эту тенденцию. Перспектива, подкрепленная новыми результатами, заключается в том, что можно остановить или даже обратить вспять потерю памяти посредством лучшей «оркестровки» и синхронизации ритмической активности нейронов.

Исследователи во главе с доктором Робертом Райнхартом Отдела физиологии и наук о мозге в Университете Бостона, которые сделали соответствующую публикацию в журнале Nature Neuroscience, изучали две группы добровольцев: по 42 человека в возрасте от 60 до 76 лет и от 20 до 29 лет. Одна группа переносила мозговую стимуляцию, вторая была контрольной. Ученые применяли в течении 25 минут неинвазивную стимуляцию мозга, чтобы мозговые волны добровольцев можно было синхронизировать с определенной скоростью. Затем с помощью электроэнцефалографии и тестов исследовалось влияние синхронизации мозга на кратковременную активную память, также известную как рабочая память.

Эта память, которая касается способности удерживать в памяти полезную информацию для последующего использования, уменьшается с возрастом, даже если у человека нет деменции. Новое исследование показало, что без стимуляции мозга пожилые люди имеют более медленную и менее точную память, чем молодые, но когда мозг пожилых людей должным образом стимулировался и синхронизировался, их память быстро улучшалась до такой степени, что казалось, что это память молодых людей.

Эффект длился в течение примерно 50 минут после процедуры. Исследователи заявили, что продолжат свои исследования, чтобы выяснить, возможно ли пролонгировать этот эффект, а также возможно ли подобное улучшение других типов памяти и более высоких когнитивных способностей.

В научном сообществе есть и скептические мнения относительно данного результата, требующего подтверждения будущими крупными испытаниями и практически доказанной эффективности.