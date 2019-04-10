Киев, 10 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В ночь с понедельника на вторник, 9 апреля, в целом ряде крупных городов Украины были установлены билборды, на которых изображены Петр Порошенко и Владимир Путин, смотрящие, как должно показаться наблюдателю, друг другу в глаза. Подпись под изображением гласит, что 21 апреля, в день второго тура выборов, выбирать придется именно из этих кандидатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Пиар-ход вышел настолько примитивным и незаконным одновременно, что наблюдатели всерьез допускали: это антиреклама, заказ, черный пиар. Конечно, Порошенко и до этого вел свою кампанию с рефреном «иначе Путин нападет». Но настолько топорный ход показался чрезмерным даже для тех, кто придерживается невысокого мнения о способностях Порошенко.

Но в его предвыборном штабе подтвердили свое авторство. Рассказали, что с Путиным его изображения не согласовывали, потому что он «вне закона». Что смысл плаката — напомнить: Украине нужен «сильный президент и главнокомандующий, профессиональный, образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».

То есть штаб Порошенко во внесудебном порядке «определил», что Путин вне закона, а потому в его отношении соблюдать закон необязательно. Это очень удобная позиция, которая постоянно используется майданной властью по самым разным вопросам, от лишения прав жителей Донбасса до воровства российской собственности: «они вне закона».

Со вторым тезисом, о том, какой Украине нужен президент и главнокомандующий, можно было бы согласиться, только непонятно, при чем тут Порошенко. Так, пожалуй, сразу и не скажешь, чего у действующего президента Украины «больше», профессионализма или образования, искусности или авторитета?

Перед первым туром выборов действующей президент Украины делал ставку на «армию, вiру и мову». Мол, создал сильную армию, привез томос, защитил мову, каких реформ вам еще не хватает? В реальности, конечно, и с армией, и с вiрой, и с мовой все несколько сложнее. Ставка не сработала, и перед вторым пришлось доставать из рукава последнего туза.

Этим тузом оказывается образ президента России. Все та же глубокая политическая философия, описывающаяся фразой «иначе Путин нападет». Не надо обсуждать вранье, воровство, развал инфраструктуры, социальный кризис, экономическую катастрофу. Если бы не Порошенко, то воровать уже было бы нечего.

Перед первым туром выборов штаб Порошенко уже воровал у Путина его предвыборные слоганы. Теперь предполагается украсть еще кое-что. Использовать, как называют это в некоторых видах спорта, вес противника. Если Порошенко так смело смотрит Путину в глаза на плакате, значит, они равны, только Порошенко чуть-чуть сильнее.

Исход второго тура украинских выборов зависит не только от голосования, но также от договоренностей Порошенко и Игоря Коломойского между собой, с коллегами-олигархами и с Госдепом. Кампания — это лишь часть истории, но эта часть показывает, какого мнения придерживаются Пётр и его команда о своих согражданах.

Они считают их недалекими, не имеющими ни памяти, ни разума, ни чувства собственного достоинства недогражданами, которых можно обмануть самой примитивной, одномерной ложью, слегка умаслив эту ложь деньгами. Они считают своих сограждан людьми второго сорта, ради обмана которых не нужно даже и слишком стараться.