Калуга, 10 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2019 года добровольные пожарные команды 42 раза принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил. Добровольцами самостоятельно было потушено пять пожаров. Спасено два человека, а также имущество на общую сумм 23 млн 750 тыс. рублей. Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

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По данным ведомства, 291 подразделение добровольцев находится на круглосуточном дежурстве, из них в 34 добровольных пожарных командах дежурство организовано в подразделениях, а в 257 помощников пожарных круглосуточно дежурят на дому.

Всего на территории Калужской области группировка добровольных пожарных составляет 13 тыс. 674 человека и 374 единицы специальной техники.