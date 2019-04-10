Москва, 10 апреля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект, существенно ограничивающий рекламу детского питания, внесли в Госдуму члены Совфеда, среди которых Валерий Рязанский, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Алексей Венецианов. Кормилица с ребенком. 1830-е

Согласно поправкам, «реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей».

Реклама пищевых продуктов, предназначенных для организации питания детей первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов, предлагается прописать в законе.

Также запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, «включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров непосредственно потребителю».

При этом реклама детского питания на конференциях и в медучреждениях не запрещается.

«Данная законодательная инициатива позволит оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик и сократит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего ведения продуктов прикорма», — отмечают авторы.