Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Двое злоумышленников пытались похитить скульптуру от Михайловского замка (находится под управлением Государственного Русского музея). Их задержали сотрудники Росгвардии в тот момент, когда один из мужчин пытался зацепить скульптуру крюком.

Дарья Драй ИА REGNUM Михайловский замок

Как сообщил 10 апреля официальный представитель Росгвардии, попытку преступления зафиксировал сотрудник вневедомственной охраны, находившийся на посту у Михайловского замка, передает ТАСС.

Мужчины пытались спуститься по веревке с моста в окружающий Михайловский замок ров, в нишах которого установлены небольшие скульптуры. Охранник вызвал наряд Росгвардии, задержавший злоумышленников на месте.

«Мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию. В отношении сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые предотвратили кражу, будет рассматриваться вопрос о поощрении», — отметил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Напомним, 27 января в Третьяковской галерее случилась кража принадлежащей Русскому музею картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вызвавшая широкий резонанс. Похититель снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей выставки. На следующий день подозреваемого задержали, а утром 1 февраля картину вернули на экспозицию. После этого инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.