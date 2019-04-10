В Петербурге пытались украсть скульптуру из Русского музея
Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Двое злоумышленников пытались похитить скульптуру от Михайловского замка (находится под управлением Государственного Русского музея). Их задержали сотрудники Росгвардии в тот момент, когда один из мужчин пытался зацепить скульптуру крюком.
Как сообщил 10 апреля официальный представитель Росгвардии, попытку преступления зафиксировал сотрудник вневедомственной охраны, находившийся на посту у Михайловского замка, передает ТАСС.
Мужчины пытались спуститься по веревке с моста в окружающий Михайловский замок ров, в нишах которого установлены небольшие скульптуры. Охранник вызвал наряд Росгвардии, задержавший злоумышленников на месте.
«Мужчины 1983 и 1986 годов рождения доставлены в полицию. В отношении сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые предотвратили кражу, будет рассматриваться вопрос о поощрении», — отметил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Напомним, 27 января в Третьяковской галерее случилась кража принадлежащей Русскому музею картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вызвавшая широкий резонанс. Похититель снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей выставки. На следующий день подозреваемого задержали, а утром 1 февраля картину вернули на экспозицию. После этого инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.