Москва, 10 апреля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Стали известны самые бюджетные автомобили на рынке России, оснащенные автоматической трансмиссией, сообщает издание «Колеса.ру».

Ilya Plekhanov LADA Granta

Среди автолюбителей, предпочитающих АКПП, большей популярностью пользуется LADA Granta. В исполнении Classic Optima машина стоит 536,5 тыс. рублей. Дешевизна модели достигнута за счет скудной комплектации. У модели лишь одна подушка безопасности, ручная регулировка зеркал заднего вида, кресла без подогрева, задние сиденья цельные. Кроме того, у авто нет аудиосистемы. Укомплектованная версия Comfort будет стоить на 20 тыс. рублей дороже.

Вторую строчку дешевых машин с автоматической коробкой передач занимает японо-российский седан Datsun on-DO версии Trust I. Его можно приобрести за 562 тыс. рублей. Он оснащен четырехпозиционной коробкой автомат Jatco. Эта модель также скупо оснащена. У Trust I одна подушка безопасности и нет климат-контроля. Зато модель имеет электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом и бортовой компьютер.

Третье место занимает отечественная LADA Vesta. Желающим приобрести ее в комплектации с автоматической коробкой передач придется заплатить минимум 665 тыс. рублей.

Четвертое и пятое место занимают Renault Logan и хэтчбек KIA Picanto. Их стоимость 720 тыс. рублей и 755 тыс. рублей соответственно.

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