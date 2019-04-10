Благовещенск, 10 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Подводя первые итоги мусорной реформы, запущенной в Приамурье с 1 апреля, губернатор области Василий Орлов признал, что она проводится некачественно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные баки

Заместитель министра природных ресурсов Приамурья Василий Офицеров поведал правительству области, что с 1 апреля, когда началась реформа, на горячую линию поступило 152 обращения от недовольных жителей области.

«Анализ показал, что большая доля обращений от амурчан касается переполненных контейнеров, некачественной уборки мусорных площадок после вывоза мусора и отсутствием самих мест сбора ТКО. Это свидетельствует о том, что регоператоры и перевозчики не справляются с работой, транспортировщики мусора нарушают графики и схему вывоза ТКО», — рассказал замминистра.

Читайте также: Проблемы российской мусорной реформы заметили в верхах?

«Правительство области выполнило всю необходимую правовую, консультационную, организационную и почти полностью — финансовую работу. Сейчас поле деятельности переходит на муниципальный уровень. Хватит смотреть — надо работать. К работе ряда муниципальных образований имеются серьёзные претензии», — отметил Василий Офицеров.

Губернатор Приамурья также выразил своё недовольство работой регоператоров и пообещал в отношении некоторых принять кадровые решения.

«Работа по вывозу мусора в Благовещенске проводится некачественно. Руководителю ГСТК необходимо сделать выговор. Если руководитель предприятия не понимает, что это серьёзная реформа, значит, стоит его поменять. У всех вас имеется неделя для того, чтобы навести порядок в сфере ТКО», — сказал губернатор области Василий Орлов.

Читайте также: Мусор в Приамурье начнут перерабатывать только через два года

Как сообщало ИА REGNUM, пять региональных операторов, ответственных за сбор и обращение твёрдых коммунальных отходов, с 1 апреля приступили к работе в Приамурье, однако население опасается, что никакой предварительной сортировке мусор не подвергается и не перерабатывается. Генеральный директор ООО «ТрансЭкоСервис» Виталий Ефремов считает, что негодование населения вызвано незнанием условий осуществления услуги по сбору и обращению мусора.