Малоярославец, Калужская область, 10 апреля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В городе Малоярославце (Калужская область) на улице Старой Садовой ребёнка по пути из школы засосало в грязь. Как сообщила 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, эта информация появилась в местных СМИ, и прокуратура Малоярославецкого района организовала проверку .

Фото странички «Калуга без цензуры» в социальной сети «ВКонтакте» Выбраться из «болота» мальчику помогли взрослые

Самостоятельно выбраться из «болота» мальчик не смог, его пришлось вытаскивать взрослым. К счастью, ребёнок не пострадал.

Проверкой было установлено, что автомобильная дорога по улице Старая Садовая имеет грунтовое покрытие и относится к пятой технической категории. На участке местности около дома № 18 прорвало водопровод, из-за этого произошло размытие грунта. Силами УМП «Водоканал» были проведены аварийные ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению течи водопровода.

«Администрацией города в 2019 году выделено более 800 тыс. рублей на проведение работ по обустройству дорожного полотна на улице Старая Садовая. Работы будут проведены после проведения конкурсных процедур в июне 2019 года. В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — сообщила Искрина Лепёхина.