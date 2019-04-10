Вашингтон, 10 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан США (64%) полагают, что проблемы в мире были бы еще тяжелее без участия США, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С 2016 года доля жителей США, считающих, что без участия Вашингтона глобальные проблемы только бы углубились, выросла на 7 процентных пунктов, с 57% до 64%. Причем если позиция демократов (56%) осталась практически неизменной, то взгляды республиканцев изменились заметно, с 60% в 2016 до 76% в текущем году.

Около трех из десяти (29%) сейчас уверены, что действия США в мире в целом вредят больше, чем помогают.

Молодые граждане более скептически относятся к мнению о том, что США положительно влияют на мировые проблемы. Они чаще, чем люди в возрасте от 50 лет, говорят, что участие США в мире обычно лишь усугубляет проблемы. При этом среди самой молодежи (до 30 лет) критичного разделения во мнении нет, 43% смотрят на вопрос негативно, и 50% позитивно.