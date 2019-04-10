Ярославль, 10 апреля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Алексей Таганов передумал переходить на работу в муниципалитет на постоянной основе. Такое заявление он сделал на заседании органа 10 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

В муниципалитете Ярославля два из 38 депутатов могут получать за свою работу деньги, одно из мест занято председателем Артуром Ефремовым. Вторым депутатом на постоянной основе был Михаил Писарец, который недавно перешел на непостоянную основу, так как занял должность директора муниципального рынка. На его место и претендовал Алексей Таганов.

Однако выяснилось, что закон запрещает совмещать работу депутатом на постоянной основе не только с коммерческой деятельностью, но и с общественной. Как сказал сам Таганов, он много лет руководит общественной организацией «Содружество детей Ярославии». В случае перехода на постоянную основу, ему пришлось бы оставить общественный пост. Это версия самого Таганова. Впрочем, трудно представить, что один из руководителей муниципалитета мог не знать ограничений, связанных с постом, на который он претендовал.

Не исключено, что оплачиваемое место народного избранника понадобилось кому-то другому.