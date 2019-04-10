Лондон, 10 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Тюнинговое ателье Cars In Cloaks украсило Lamborghini Aventador SV двумя миллионами кристаллов Swarovski. Владелица авто Дарья Радионова выложила видео обновленного Lamborghini Aventador SV на своей странице в Instagram.

Abw.by Lamborghini Aventador SV

Специалисты лондонского ателье вручную прикрепляли каждый кристалл. На эту работу у них ушло около 700 часов.

«У меня нет слов, чтобы описать, насколько он блестящий», — написала Радионова в Instagram.

Это уже не первый автомобиль, который она украсила подобным образом. Предыдущий Mercedes-Benz CLS 350 Радионовой был также украшен кристаллами, но их было меньше — 1,3 млн. Работа по установке Swarovski на эту машину предпринимательнице обошлась в 35 тысяч фунтов стерлингов (около 3 млн рублей). Стоимость работы по установке 2 млн кристаллов на Lamborghini Aventador SV неизвестна.

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