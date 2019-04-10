Москва, 10 апреля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. От повышения налогов в условиях плохой экономической конъюнктуры никаких позитивных последствий для экономики РФ не будет, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который пообещал, что положительный эффект от роста ставки НДС до 20% будет ближе ко второй половине 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Давайте будем снисходительны к Антону Германовичу и не будем забывать, что он выступал в той самой Высшей школе экономики, в которой стоит бюст Егора Гайдара, — отметил Делягин. — Согласитесь, если бы мы с вами выступали в организации, где, скажем, стоит бюст Гитлера, мы тоже были бы не в своей тарелке и тоже говорили бы глупости. От повышения налогов в условиях плохой экономической конъюнктуры никаких позитивных последствий для экономики не бывает. Бывают позитивные последствия для бюджета, но мы же видим, что этот бюджет не использует деньги налогоплательщиков на благо страны. В нём накоплено 10,3 трлн рублей резервов (на 1 марта), но эти деньги не используются на нужды России. Точно так же рост сборов от НДС не идёт на нужды страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эффект от повышения НДС начнёт ощущаться во втором полугодии 2019 года, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики.

Он отметил, что деньги, которые даст повышение НДС, «должны поступить в экономику ближе ко второй половине года». Он сказал, что хоть «мы долго запрягаем», зато «потом быстро поедем».