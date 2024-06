Вашингтон, 10 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Строительством стены на границе Соединённых Штатов и Мексики займётся две компании. С ними министерство обороны США уже заключило соответствующие контракты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 апреля на сайте Пентагона.

Общая сумма сделок составляет $976 млн. Так, техасская компания SLSCO Ltd, которая будет строить заграждение в районе города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико, получила контракт на сумму $789 млн. Второй контракт на 187 $ млн достался компании Barnard Construction Co. Inc. Она возведёт стену в районе города Юма в штате Аризона.

Согласно договорённостям, строительные работы по обоим заказам предполагается завершить осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, построит стену на границе с Мексикой президент США Дональд Трамп обещал ещё в ходе своей предвыборной кампании. В 2018 году Трамп настаивал на выделении на эти цели более $5 млрд, тогда как конгрессмены от Демократической партии выступили за выделение только $1,3 млрд. Тогда глава Белого дома ввёл чрезвычайное положение в приграничных с Мексикой районах, что позволяет использовать средства на строительство стены из различных государственных фондов. Разногласия по финансированию стены привели к самому продолжительному «шатдауну» правительства США, который продлился 35 дней.

В марте 2019 года стало известно, что Пентагон выделит 1 млрд долларов для постройки стены между Соединёнными Штатами и Мексикой., Проектирование и строительством объекта займётся

Инженерный корпус армии. Известно, что высота стены вдоль границы от города Юма на юго-западе штата Аризона до города Эль-Пасо, расположенным в западной части штата Техас, должна достигать почти 5,5 метров (18 футов).

Глава Белого дома полагает, что стена, длина которой составит 91 км, должна предотвратить контрабанду наркотиков на территорию США и помочь в борьбе с нелегалами.