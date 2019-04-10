Якутск, 10 апреля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Якутии снова обсуждают нарушения, допущенные при строительстве жилья для детей-сирот. На этот раз на выданные государством квартиры пожаловались жители Алдана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

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Один из домов, в который поселили алданских детей-сирот, — бывшее технологическое здание по адресу Комсомольская, 19. Его сдали в эксплуатацию после реконструкции в 2012 году, и уже через несколько месяцев от людей стали поступать жалобы. В апреле 2019 года этот дом осмотрели представители общественной палаты республики и рассказали, что в нём запах плесени и гнили смешан с испарениями канализации. Картину дополняют прогнившие полы, обваливающиеся потолки и бегущие по стенам трещины, пишет газета «Алданский рабочий». Врачи-педиатры считают, что жить в таких условиях детям вредно.

«Отдушины не работают, окна промерзают, в квартире сырость и мошка круглый год, — рассказала изданию жительница дома Клавдия Корытина. — У меня четверо детей, и полы я ремонтировала несколько раз, поскольку дети бегают и просто проваливаются. Я боюсь, что они упадут и переломают ноги».

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По словам председателя общественного совета Алданского района Ивана Удовенко, столь же ужасны условия в выделенных для детей-сирот квартирах по адресам Ленина, 12 и Мегино-Кангаласская, 16А.

«Системные нарушения на каждом объекте свидетельствуют об отсутствии контроля при проведении строительно-монтажных работ и безответственной приёмке квартир в эксплуатацию», — сделал вывод общественник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Алданском районе Якутии сложилась напряжённая ситуация с предоставлением квартир детям-сиротам. Качество жилья, построенного для этой категории граждан, оказалось настолько плохим, что в некоторых из этих новых домов никто не живёт. Проблема в том, что три щитовых дома, инициатором строительства которых был глава Алданского района Северин Поздняков, начали разваливаться ещё до того, как туда заселились люди. В качестве утеплителя в этих строениях — пенопласт, зато цена одного квадратного метра составляла всего 15 тыс. рублей, при том, что федеральная программа позволяет тратить на эти цели 40 тыс. рублей за квадратный метр. В итоге пригодность этих зданий для проживания оказалась под вопросом. Однако глава района Северин Поздняков не считает это проблемой.

«Давайте не подменять понятия. Такое ощущение, что мы с вами переселяем в дома трехлетних детей из детского сада. И вот тут заключается как раз подмена понятий. Но эти дети — далеко уже не дети. У этих детей уже свои семьи, дети», — заявил руководитель муниципалитета.