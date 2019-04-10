Вашингтон, 10 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Легкую возможность выиграть президентские выборы в 2020 году увидел для себя известный актер Алек Болдуин, неоднократный обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми». На своей странице в твиттере актер задал вопрос:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если бы я выдвинулся на президента, вы бы за меня проголосовали? Я не буду просить у вас денег. И обещаю, что выиграю. Побить Трампа (президент США Дональд Трамп) будет так просто. Так просто. Так просто».

В ответ Болдуин сразу же получил несколько тысяч комментариев, в большинстве из которых его просили не делать этого. Как выяснилось, за него не проголосовали бы даже читатели его блога. Узнав мнение сограждан по поводу выдвинутого предложения, Болдуин уже через 25 минут написал резюме:

«Эти твиты сэкономили мне миллионы на голосовании».

На актерском счету Болдуина — около 80 фильмов, из них российскому зрителю особенно известны «Привычка жениться», «Восход Меркурия», «Нотинг Хилл», «Перл Харбор», «Авиатор», «Отступники», «Миссия невыполнима» (2015, 2018).