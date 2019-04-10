Москва, 10 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Выращивание ряски происходит на борту Международной космической станции (МКС) в рамках образовательного эксперимента. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских, передает RT.

Julies_Picks Ряска

Специальную аппаратуру космонавты установили 5 апреля в модуле «Рассвет». Ряска интересна для изучения биологических систем жизнеобеспечения, так как растет быстро и пригодна в пищу.

Эксперимент продлится десять дней. За это время школьники изучат влияние невесомости на растение. Первые опыты показали, что в космосе растение находится на поверхности воды.

Как сообщало ИА REGNUM, для МКС разработают систему очистки воды, которая позволит повторно использовать воду из умывальников, душей и стиральных машин.