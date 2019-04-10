Москва, 10 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Двойные стандарты внешней политики США известны давно, поэтому не стоит удивляться заявлению госсекретаря Майка Помпео в отношении Голан и Крыма, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Майк Помпео

А с учетом того, что это заявление не повлияет на позицию России относительно Крыма, последствий не будет никаких ни с положительным оттенком, ни с отрицательным.

«Вообще, пустой инфошум, который производят государственные деятели в огромном количестве, в мире становится трендом — говорить ради галочки, а не по сути.

Именно поэтому высказывания президента России Владимира Путина так широко освещаются мировыми СМИ — в них всегда есть логика и смысл. Нравится он или нет, но они есть», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Израиль по праву считает Голанские высоты своими, а Россия считает Крым своим зря.

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