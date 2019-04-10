Джакарта, 10 апреля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Банк Индонезии разрабатывает руководящие принципы для торговли между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с целью использования местной валюты в качестве альтернативной транзакции, чтобы уменьшить зависимость от доллара США, сообщает Antaranews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Подготовка этого документа стала приоритетной задачей центральных банков стран-членов АСЕАН. Есть надежда, что проект может быть завершен к концу года и согласован с 10 странами АСЕАН», — заявил представитель Банка Индонезии Харис Мунандар.

Напомним, ранее Индонезия договорилась с Таиландом, Малайзией и Филиппинами осуществлять торговые сделки в местных валютах. Например, товарооборот между Индонезией и Малайзией с использованием местной валюты в 2018 году достиг 130 млн долларов США.