Москва, 10 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В сеть выложили новый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», он получил название «Магазин на Лежанке». Серия была опубликована 10 апреля на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов.1980. СССР Простоквашино

Главным героем эпизода стал Матроскин. На этот раз домовитый и экономный кот стал жертвой телемагазина. Дошло до того, что Дядя Фёдор решил попросить Печкина перестать доставлять Матроскину покупки.

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Напомним, первую серию «Возвращения в Простоквашино» «Союзмультфильм» выложил в YouTube 29 мая 2018 года. Музыку к мультсериалу написали музыкант Фёдор Чистяков и группа «Кафе».