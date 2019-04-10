Рыбинск, Ярославская область, 10 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Власти Рыбинска Ярославской области планируют подать заявку на включение в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Основанием стало письмо из Российской академии наук, в котором озвучены результаты исследования, касающиеся возраста Рыбинска. Согласно тексту, официально принятая дата основания города относится к 1071 году.

Мэр Рыбинска Денис Добряков полагает, что включение в состав Золотого кольца придаст новый импульс развитию города.

«Включение в состав Золотого кольца позволит участвовать городу в еще большем количестве федеральных программ и проектов, а также претендовать на включение в федеральные туристические маршруты. Это всё положительно скажется на развитии Рыбинска, на повышении уровня жизни в нем», — отметил Денис Добряков.

Министерство культуры установило требование, что новые города Золотого кольца должны быть основаны не позднее XV века. Ранее датой основания города считался 1777 год — год присвоения Рыбной слободе статуса города.

При этом местные историки и археологи предлагали вести отсчет от 1071 года — первого упоминания в летописях предшественницы Рыбинска Усть-Шексны. Письмо президента РАН одобряет эту версию.

В 2018 году новым членом Золотого кольца стал другой город Ярославской области — Углич.