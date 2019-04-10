Лондон, 10 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В Службе развития гендерной идентичности (GIDS) при Тавистокском центре — единственной трансгендерной клиники в Великобритании — разразился скандал. Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение. Об этом сообщает The Times.

Эксперименты нацистов над людьми

Врачи заявляют, что детям, самому младшему из которых было три года, неправильно диагностировали гендерную дисфорию, так как состояние, когда человек не может полностью принять свой гендер, у детей недостаточно тщательно выяснялось до постановки диагноза. Некоторые пациенты на самом деле принадлежали к сексуальным меньшинствам, а причиной обращения в службу стали гомофобные издевательства.

Так, в клинике маленьким пациентам давали блокираторы гормонов для предотвращения наступления половой зрелости. Когда они достигали возраста 16 лет, им начинали давать гормоны для развития физических характеристик выбранного пола.

Отмечается, что за последние три года клинику покинули по меньшей мере 18 сотрудников, сославшись на опасения о недостаточности проводимых проверок для правильной диагностики детей-пациентов. Число обращений в клинику за последние годы увеличилось: в 2010 году их было 94, а в 2018 году — 2519, причём самому маленькому пациенту исполнилось всего три года.

По словам врачей, экспериментальное лечение проводилось с очень уязвимыми детьми, а последствия вмешательства были необратимыми. Оксфордский профессор КарлХенеган заявил, что лечение «подкрепляется низкокачественными доказательствами, а во многих случаях не имеет их вовсе» и является «нерегулируемым экспериментом над детьми».