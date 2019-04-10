Пекин, 10 апреля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Полиция Китая изъяла 144,5 кг наркотиков, включая героин и метамфетамин в грузовике, перевозящем бананы в городе Тунжэнь в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Бананы

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая получила информацию о готовящейся контрабанде еще в конце марта 2019 года. Наркотики должны были вестись из Мьянмы в провинцию Хубэй в центральном Китае.

6 апреля был обнаружен подозрительный автомобиль, который через Юньнань направлялся в Гуйчжоу. На следующий день он был задержан. Внутри в 65 коробках из-под бананов находилось 131,95 кг метамфетамина. В еще шести коробках было спрятано 12,55 кг героина.

Напомним, что китайская провинция Юньнань является передовой в войне Поднебесной с незаконным оборотом наркотиков. Провинция прилегает к так называемому «золотому треугольнику» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.