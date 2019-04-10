Москва, 10 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Москве на Савёловском направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили 10 апреля в пресс-службе ЦППК.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

«В связи с оказанием медицинской помощи человеку несколько поездов на Савёловском направлении следуют с увеличенным интервалом», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, автотранспортное движение на юго-востоке Москвы восстановили утром 10 апреля. Из-за закрытия участка метрополитена там курсировали автобусы компенсационных маршрутов, для них оборудовали выделенные полосы.