Поезда на севере Москвы увеличили интервалы из-за инцидента
Москва, 10 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Москве на Савёловском направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили 10 апреля в пресс-службе ЦППК.
ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде
«В связи с оказанием медицинской помощи человеку несколько поездов на Савёловском направлении следуют с увеличенным интервалом», — говорится в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, автотранспортное движение на юго-востоке Москвы восстановили утром 10 апреля. Из-за закрытия участка метрополитена там курсировали автобусы компенсационных маршрутов, для них оборудовали выделенные полосы.