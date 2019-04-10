Москва, 10 апреля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. После попыток продолжить укрепление рубль перешел к снижению во второй половине торгов 9 апреля. Правда, потери оказались минимальными, отчасти из-за вялого спроса на доллар на рынке Форекс. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая ранее коснулась минимума на 64,59 руб., восстановилась до 64,85 руб., забуксовав на подходе к отметке 65 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Давление на рубль после недавнего укрепления оказали два главных фактора — коррекция цен на нефть и новые заявления из США. Нефть марки Brent, обновив пятимесячные максимумы, перешла к технической коррекции и вернулась под отметку $71 за баррель. Отчасти ухудшению настроений в сырьевом сегменте послужили обновленные прогнозы МВФ, который понизил оценку роста мировой экономики в 2019 году до 3,3% с 3,5% ранее», — пояснил эксперт.

Вторым фактором, который заставил рубль сменить курс, послужили заявления главы минфина США Стивена Мнучина о том, что Вашингтон продолжит применять меры против «плохого поведения» России, тем самым было дано понять, что власти не забывают об антироссийских санкциях.

С другой стороны, давление на российскую валюту ограничили слабость доллара и подготовка к налоговому периоду, который стартует на следующей неделе.

«С технической точки зрения, при сохранении текущих условий, включая коррективные настроения на рынке нефти после ралли, пара доллар/рубль может в ближайшее время продолжить стремиться к отметке 65 руб. Однако потенциал снижения рубля ограничен, поскольку игроки будут соблюдать осторожность в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания ФРС», — полагает Николаев.

Читайте также: Рубль «демонстрирует» смешанную динамику