Екатеринбург, 10 апреля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на 15-м этаже 17-тиэтажного жилого дома утром 10 апреля тушили пожар. Горела одна из квартир, охваченная огнём площадь составила 30 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек, из которых пятеро детей, и смогли не допустить распространения огня на соседние квартиры. Пожар был потушен в течение 20 минут.

По данным МЧС, пострадали находившиеся в квартире мужчина и женщина. Их госпитализировали.

Как пишут местные СМИ, пожару предшествовал взрыв. Причины ЧП выясняются.