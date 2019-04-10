Вашингтон, 10 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Дискуссия с переходом на личности состоялась вокруг фигуры Адольфа Гитлера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, посвященных национализму. Об этом сообщает 9 апреля The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В качестве свидетеля, выбранного республиканцами, присутствовала известная в США политическая активистка Кэндэс Оуэнс, глава консервативной студенческой группы Turning Point USA. Конгрессмен Тед Лью, критикуя этот выбор республиканцев, сказал, что сам ничего про Оуэнс говорить не собирается, и поставил запись ее февральского выступления, где она обсуждает Гитлера.

«У меня нет проблем со словом «национализм», — говорит Оуэнс на записи, — при слове «национализм» люди, по крайней мере в Америке, думают сразу про Гитлера… Если бы Гитлер хотел просто сделать Германию великой, чтобы всё в ней было хорошо, то окей, прекрасно. Проблема в том, что его мечты выходили за пределы Германии, он хотел глобализации, он хотел, чтобы каждый был немцем, каждый говорил по-немецки».

Своё рассуждение она закончила выводом, что это — не национализм.

Прослушав запись, афроамериканка Оуэнс заявила, что конгрессмен Лью считает афроамериканцев «тупыми», а слова вырваны из контекста — она просто имела в виду, что Гитлер не был националистом, так как убивал свой же народ. Председатель комитета Джеррольд Надлер попросил ее не намекать, что член комитета «тупой», и Оуэнс снова пришлось объяснять, что она не это имела в виду.

Среди других свидетелей на слушаниях присутствовали представители Facebook, Google, общественных организаций. Тема национализма получила новый импульс после теракта в Новой Зеландии.

Отметим, что славян, евреев и цыган Гитлер не относил ни к «своему народу», ни вообще к людям.