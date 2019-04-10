Пермь, 10 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Пермского края в 2019 году для проведения прививочной кампании закупило более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Прививка делается бесплатно в поликлиниках по месту жительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

JerzyGorecki Клещи

В регион уже поступило 70 тысяч доз для взрослых и 64 тысяч доз смешанной вакцины, которая может быть поставлена как взрослым, так и детям, уже осуществлена. Еще 10 тысяч доз остались в медучреждениях Прикамья с прошлогодней прививочной кампании. Остальные вакцины будут поставлены в регион в ближайшее время. Кроме того, по данным краевого минздрава, предполагается объявить дополнительную закупку на поставку вакцины от клещевого энцефалита.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля начале мая и заканчивается в конце октября. В 2018 году зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей, в 17% из них пострадавшими оказались дети. Самыми частыми местами, где нападали клещи, являлись садовые товарищества и дачные поселки, лесные массивы. Вся территория Пермского края является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно уровень заболеваемости превышает показатели РФ.

Стоит отметить, что осенью 2018 года противоклещевая вакцинация оказалась в центре скандала. Из-за негативной реакции на вакцину пришлось приостанавливать антиклещевую прививочную кампанию.

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