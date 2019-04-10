Москва, 10 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Доля сомнительных компаний в России стала минимальной — 4,7% от общего количества зарегистрированных юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР «Рога и копыта»

Единый государственный реестр юридических лиц содержит сведения о 3,9 млн организаций. Количество неблагонадежных компаний сократилось до 186,9 тыс. С 1 января 2017 года их численность сократилась более чем на 1 млн.

ФНС считает подозрительными компании, которые не ведут реальной деятельности, имеют адрес массовой регистрации, убытки или нулевые доходы и расходы, отмечает РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России число индивидуальных предпринимателей впервые превысило количество компаний. По данным на 2 апреля, в РФ действуют 4,014 млн ИП и 3,98 млн юридических лиц.