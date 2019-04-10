Токио, 10 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В районе префектуры Аомори в Японии спасатели нашли обломки истребителя ВВС страны F-35A, судьба пилота остается неизвестной, сообщает телеканал NHK со ссылкой на министра обороны Такэси Ивая.

Самолет F-35A

По его словам, истребитель поднялся в воздух в рамках военных учений, всего в небе находилось четыре таких истребителя, вылетевших с базы Мисава. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пропал с радаров 9 апреля. Самолет взлетел с авиабазы Мисава, полет проходил над Тихим океаном. С самолетом была потеряна связь, он исчез с экранов радаров.